Disques d'or du Télévie: l'incroyable montant auquel le disque d’Angèle est parti aux enchères

Après une séquence particulièrement émouvante pendant laquelle une des participantes aux enchères a lu un magnifique discours dédié à sa maman décédée, François et Alisson ont enfin annoncé la somme finale qu’ils proposaient pour l’album Nonante-cinq d’Angèle dans le cadre des Disques d'or du Télévie.

François, un fidèle et très généreux donateur et Alisson étaient en réalité de mèche pour faire grimper au maximum les enchères. Et c’est à pas moins de 101 800€ que le disque de la jeune artiste belge est parti. Une somme incroyable pour un Télévie qui se promet fort en émotion. "Ce chèque de François et Alisson a une saveur particulière", a commenté Christian De Paepe.

Voici comment faire un don à l'occasion de cette 34e édition du Télévie