"Il y a une vie aussi après la maladie": le message d'espoir d'Alix Battard sur le plateau des Disques d'or du Télévie

Présente sur le plateau des Disques d'or du Télévie pour défendre une Clara Luciani qu'elle apprécie particulièrement, Alix Battard est revenue sur des événements difficiles qu'elle a vécus il y a 6 ans, à savoir la maladie de sa petite fille.

Interrogée par Christian De Paepe à ce sujet, la présentatrice de RTL Info a donné des nouvelles et a expliqué avec facilité les enseignements tirés de ces mauvais moments. "Elle va super bien", a-t-elle rassuré avant d'évoquer une philosophie optimiste et persévérante.

"Il y a une vie aussi après la maladie", soutient Alix Battard. "On n’efface pas ce qui s’est passé, ça restera toujours en nous maison mais essaye de garder que les bons souvenirs." Une manière de penser qu'elle s'est appliquée après les soucis rencontrés et qu'elle reconnaît en sa collègue Mademoiselle Luna, qui a récemment annoncé être atteinte d’un cancer. "On peut aussi traverser la maladie en voyant les moments lumineux, les moments d’échange et de soutien."