Des streamers jouent à des jeux-vidéos pendant 24h pour le Télévie: "On incite les gens à donner de l'argent contre des défis que l'on fait"

Cette 34ème édition du Télévie voit aussi l'arrivée de nouveaux défis : Les 24h Gaming. Durant autant d'heures, dix "streamers" de la chaîne Contactstream jouent à des jeux-vidéos et relèvent tout un tas de challenges.

En direct sur la plateforme Twitch, ces joueurs incitent leurs spectateurs à faire des donations et atteindre certains paliers qu'ils ont établi. Pour y arriver tous les moyens sont bons : "On incite les gens à donner de l'argent contre des défis que l'on fait. Par exemple moi à un moment donné, j'ai dit que j'allais porter un maillot de foot d'une équipe que je n'aime pas du tout. Si j'atteins ce palier-là, je vais devoir mettre ce maillot, et ce sera un peu compromettant !" explique l'une des streameuse de l'événement.

L'objectif de l'opération, c'est aussi de toucher une autre communauté. Cette première édition des 24h Gaming a notamment été possible grâce au chef de projet de Contactstream François Evrard : "C'est une chaîne qui est née il y a à peine trois mois. On s'est dit pourquoi pas commencer notre chaîne avec un marathon de 24h. On a invité dix streamers qu'on adore et qu'on a envie d'avoir avec nous pour le défi du Télévie" explique-t-il.

Samedi après-midi, la cagnotte globale des 24h Gaming s'élève à 19.300€. Cette somme pourrait être complétée par la vente de l'illustration de la mascotte officielle du Télévie, Victor, sous forme de NFT. Une œuvre d'art numérique unique.