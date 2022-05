Lindsay a disparu à Pont-à-Celles: l'avez-vous vue?

A la requête du parquet de Mons, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Dans l'après-midi du mercredi 4 mai 2022, Lindsay DEVISMES, une femme âgée de 34 ans, a été vue pour la dernière fois à Pont-à-Celles. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Lindsay mesure 1m70 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux bruns, les yeux bleus et des piercings sur la lèvre inférieure et sur la joue.

Aucune description vestimentaire n'a pu être établie.

Elle pourrait se trouver dans la région de manage ou de Chapelle-lez-Herlaimont.

Si vous avez vu Lindsay DEVISMES ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Cet avis est disponible sur www.police.be.