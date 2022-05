"C’est la bonne inflation, celle-là !": Christian De Paepe revient sur le succès des Disques d’or du Télévie 2022

Christian De Paepe était invité sur le plateau du JT de RTL Info de ce samedi midi.

Interrogé sur des Disques d’or du Télévie 2022 qui viennent à peine de s’achever, il s’est avoué "soulagé" du très bon résultat de cette année. "Il y a toujours ce stress. Une année n’est pas l’autre, les conditions sont différentes, on a eu le covid pendant deux ans, aujourd’hui il y a l’Ukraine... On ne sait pas si les gens seront là avec un peu ou beaucoup d’argent aux Disque d’or", confie-t-il à Salima Bellabas.

Finalement, les circonstances complexes n’auront pas fait d’ombre au tableau de la générosité pour cette 30ème édition des Disques d'or, puisque 538 800€ ont été récoltés pendant la matinée. "Quelques notes de musique peuvent donner beaucoup d’argent pour la cause", commente Christian De Paepe, heureux de voir que les dons sont toujours présents et de plus en plus conséquents. "Cela fait 30 ans que les Disques d’or du Télévie, on a traversé le monde du disque", constate l’animateur phare de Bel RTL. "On parlait encore en francs belges pour le premier et à l’époque on était en dessous de 25 000€ pour tous les disques d’or!" Des résultats qui ont bien changé. "C’est la bonne inflation, celle-là!"