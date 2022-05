Attention aux bulles à vêtements illégales: "C'est une association bidon qui essaye de détourner des vêtements"

Des bulles à vêtements illégales ont fait leur apparition, et c'est manque à gagner important pour les associations caritatives.

Mettre ses vêtements dans une bulle est une bonne chose, mais certains profitent de cette bonté. Des bulles à vêtements illégales ont fait leur apparition à plusieurs en endroits du Hainaut, dont à Leuze et Enghien. Elles ont été installées sans autorisation, n'ont pas de logo et sont inconnues du circuit classique, caritatif, qui gère les dons.

Une bulle ce genre a été retrouvée à Braine, et a été rendue inutilisable. "Le problème, c'est qu'on est face à une collecte de vêtements illégale. Ici, c'est une association bidon basée en Flandre qui essaye de détourner des vêtements destinés à des associations caritatives comme les Petits Riens, Oxfam, ou le groupe Terre" déplore Franck Kerckhof, le porte-parole de la fédération Ressources.

Selon les estimations, 10.000 tonnes de vêtements sont ainsi détournées chaque année. C'est autant de pertes financières pour les associations. Les vêtements, même en chiffon, rapportent de l'argent : entre 350 et 500€ la tonne.

Selon Franck Kerckhof, ces vêtements sont envoyés "vers des pays de l'Est, vers le Proche-Orient ou en Afrique du Nord, et aussi sur des marchés locaux. Ils cherchent vraiment à valoriser les meilleures pièces, et les déchets, ils les abandonnent au pied d'une bulle, derrière un parc à conteneur ou simplement dans le centre de tri clandestin qu'ils ont mis en place" explique-t-il.

Ces lieux clandestins sont régulièrement mis au jour, liés à des filières. Plusieurs instructions judiciaires sont actuellement ouvertes pour d'autres dossiers.

En ce qui concerne la bulle de Braine, cela commencera par un procès-verbal. "Cela peut monter jusqu'à 120€. Si la région wallonne via son agent constatateur s'y met, ça peut aller jusque 100.000€" précise l'échevin de l'environnement Léandre Huart (MR).

Au printemps, les dons sont plus nombreux. Pour s’y retrouver, mieux vaut opter pour des bulles bien identifiables, comme celles affichant le logo Solid'R.