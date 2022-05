Télévie: le témoignage du petit Julian, qui nous parle de son traitement innovant (vidéo)

Avant la grande soirée de clôture du Télévie, ce samedi soir, Julian, un petit garçon, a raconté le traitement innovant qu'il a subi. Il nous rappelle pourquoi il faut se mobiliser pour la recherche.

"Cela va mieux, je n'ai plus mal au dos", nous confie-t-il d'emblée.

L'histoire de Julian commence en 2019. Les médecins découvrent une tumeur de la moelle épinière. Il a été opéré et tout semblait aller mieux. Mais en août 2020, les médecins remarquent deux nouvelles masses dans le bas de son dos. Cette fois-ci, l'opération n'était pas possible.

On lui a alors proposé une nouvelle forme de thérapie : la protonthérapie. Il s'agit d'une technique de radiothérapie visant à détruire les cellules cancéreuses en les irradiant avec un faisceau de particules."Je comprenais ce qui m'arrivait et c'était cool la protonthérapie. T'es couché, tu ne fais rien, et c'est cool parce que la table bouge. J'y allais tout le temps en pyjama."

Comme Julian, Cécilia est venue témoigner. Pour elle, tout a commencé en 2013 alors qu'elle n'a que 11 ans. Les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur au cerveau de 7 centimètres. "La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je ne voulais pas mourir", nous a-t-elle dit.

La tumeur compresse son nerf optique. Résultat, Cécilia devient aveugle. "Je n'ai pas réalisé que je ne voyais plus. C'est plus tard que je me suis rendu compte que mes yeux ne fonctionnent plus", ajoute-t-elle. "Je me suis alors plus focalisée sur mon concert pour dire de ne plus l'avoir. C'était dur quand j'avais des chimios. On est fort fatigué, on fait ce qu'on peut, et on essaye de garder le sourire", conclut-elle. Un sourire qui illustre bien le courage de Cécilia.

Voici comment faire un don à l'occasion de cette 34e édition du Télévie