Plus de 50.000 spectateurs attendus pour un championnat de Counter-Strike à Anvers

Anvers accueillera, du 19 au 22 mai, les championnats du monde de Counter-Strike. Plus de 50.000 amateurs de compétitions de jeux vidéo, belges et étrangers, sont attendus au Sportpaleis pour soutenir leur équipe favorite.

Sorti il y a maintenant plus de 10 ans, Counter-Strike : Global Offensive (CS:GO) reste l'un des jeux vidéo de tir à la première personne les plus populaires et jouit d'une scène e-sport particulièrement importante. Le "Major" de CS:GO qui se tiendra bientôt à Anvers est l'un des événements les plus important du genre et est considéré comme une sorte de championnat du monde. "L'atmosphère de ce genre d'événement est comparable à celle d'un match de football", explique Steven Leunens, de la société d'e-sports Meta, qui a contribué à la venue de l'événement à Anvers. "Des milliers de fans se réuniront ici pour vivre leur passion et soutenir leurs équipes. Vous pourrez bien sûr regarder la compétition, mais il y aura aussi des séances de dédicace avec les joueurs, etc. Tout un spectacle a été construit autour de la compétition". Anvers a désormais sa propre carte dans Counter-Strike, en téléchargement gratuit pour les joueurs intéressés. La zone de jeux se situe dans le port de la ville mais le musée MAS et la maison du port ont été modélisés à l'arrière-plan.