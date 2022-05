Mademoiselle Luna bien présente au Télévie: "J’ai demandé à ce qu’on m’opère le plus tôt possible pour être là"

"J’ai toujours été là pour le Télévie!", rappelle la DJ et animatrice star de Radio Contact. La date du 7 mai était bloquée dans son agenda, peu importe les circonstances et son état de santé. Delphine Luna, alias "Mademoiselle Luna", a récemment appris au public être atteinte d'un cancer du sein. Mais cela ne l'a pas empêchée d'être bien présente ce samedi soir sur le plateau du Télévie 2022, démontrant une fois de plus son esprit de persévérance face à la maladie. "J’ai demandé à ce qu’on m’opère le plus tôt possible pour pouvoir être là", a-t-elle confié au micro de Mathieu Col en marge de la grande soirée. "Je ne voulais pas rater le Télévie, je voulais être là, c’était tellement important et encore plus cette année c’est encore plus emblématique."

Le courage de l’animatrice Radio Contact a été salué par ses proches qui lui ont réservé une petite surprise pendant l’émission. "Je ne m’y attendais pas du tout, je n’ai rien capté!", a-t-elle confié.

Cette année, le Télévie a permis de récolter 10.039.185 euros, en 7 mois seulement. En effet, en raison du coronavirus, la 34e édition du Télévie a été organisée sur une période plus courte qu'à l'habitude. "C'est une superbe édition qui s'est clôturée ce soir, 7 mois après la précédente, ce qui est une première dans l'histoire du Télévie qui se tient habituellement une fois par an. La mobilisation des gens, des talents et des énergies, c'est une chose extraordinaire", a réagi Philippe Delusinne, administrateur délégué de RTL Belgium.