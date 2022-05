Le Premier ministre Alexander De Croo et son fils côte à côte pour le Télévie: voici comment ils ont fait gonfler le compteur (vidéo)

En marge de la grande soirée du Télévie, notre journaliste Mathieu Col est allé à la rencontre du Premier ministre qui était présent en plateau. Alexander De Croo lui a confirmé une rumeur qui courait jusqu’ici: oui, son fils participe bien à sa manière au Télévie. "Mon fils va jouer", a-t-il affirmé. "Il parait qu’il y a un marathon de jeu vidéo et quand je lui ai donné le nom du jeu, il m’a dit qu’il connaissait donc oui il va jouer."

Installé dans le canapé des Gamers, le jeune De Croo a bien été aperçu une manette à la main, visiblement à l’aise avec le jeu quoiqu’un peu intimidé par les caméras. Le Premier ministre s’est également essayé quelques minutes au jeu en compagnie de l'adolescent.

Samedi après-midi, la cagnotte globale des 24h Gaming s'élevait à 19 300€ grâce au concept de "stream caritatif".

Cette année, le Télévie a permis de récolter 10.039.185 euros, en 7 mois seulement. En effet, en raison du coronavirus, la 34e édition du Télévie a été organisée sur une période plus courte qu'à l'habitude. "C'est une superbe édition qui s'est clôturée ce soir, 7 mois après la précédente, ce qui est une première dans l'histoire du Télévie qui se tient habituellement une fois par an. La mobilisation des gens, des talents et des énergies, c'est une chose extraordinaire", a réagi Philippe Delusinne, administrateur délégué de RTL Belgium.