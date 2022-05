Les amis et collègues de Radio Contact ont réservé une surprise à Mademoiselle Luna: l'animatrice émue aux larmes lors du Télévie (vidéo)

Les collègues et amis de Mademoiselle Luna, DJ et animatrice phare de Radio Contact, lui ont réservé une surprise hier soir lors de la grande soirée de clôture du Télévie. Alors que l'animatrice venait de témoigner de l'importance d'être entourée des bonnes personnes pour favoriser la guérison contre le cancer (dont elle a récemment annoncé souffrir, ndlr), Daddy K, Kid Noize, et tous les collègues de Radio Contact sont arrivés sur scène pour entonner "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" de Francis Cabrel.

Un grand moment d'émotion pour l'animatrice qui n'a "rien vu venir": "Pourtant, il faut y aller pour me cacher quelque chose, mais là, la surprise était complète", a-t-elle confié à notre reporter Mathieu Col en marge de l'émission.

Cette année, le Télévie a permis de récolter 10.039.185 euros, en 7 mois seulement. En effet, en raison du coronavirus, la 34e édition du Télévie a été organisée sur une période plus courte qu'à l'habitude. "C'est une superbe édition qui s'est clôturée ce soir, 7 mois après la précédente, ce qui est une première dans l'histoire du Télévie qui se tient habituellement une fois par an. La mobilisation des gens, des talents et des énergies, c'est une chose extraordinaire", a réagi Philippe Delusinne, administrateur délégué de RTL Belgium.