"C'est la célébration de la fin de la guerre!": à Breendonk, un rassemblement pour que le 8 mai redevienne férié

Au fort de Breendonk, on commémore la capitulation de l'Allemagne nazie ce dimanche, mais pas que. Au son du Chant des partisans (hymne de la Résistance, ndlr) une centaine de personnes s'est rassemblée face à la montée des extrémismes et du retour de la guerre aux portes de l’Europe, et une volonté les unit: que ce jour redevienne un jour férié. En effet, le 8 mai n’est plus férié en Belgique depuis 1983.

Dans la foule de Breendonk, un invité exceptionnel est présent. Il s'agit de Simon, un rescapé des camps de concentration: "Je suis ici surtout pour que la date du 8 mai soit de nouveau une fête nationale respectée par tout le monde car c’est la célébration de la fin de la guerre", indique-t-il au micro de RTL Info. La manifestation est également composée du secrétaire général de l’interrégionale wallonne de la FGTB, Thierry Bodson, pour qui il est "important de se souvenir" mais pour qui il ne faut pas non plus oublier que "l’extrême droite monte dans un certain nombre de pays et de régions". "On pourrait croire que dans l’espace francophone belge, on est épargné mais ce n’est pas le cas", assure-t-il. Ce rassemblement est orchestré par Ellen De Soete qui, elle aussi, milite pour que le 8 mai devienne une date importante de notre calendrier. "Nous sommes pour que ce soit un jour de fête et pour que les gens connaissent leur histoire, qu’ils sachent ce qui s’est passé pendant la guerre, mais aussi pour dire non au fascisme." La majorité bruxelloise a soumis un texte au Parlement pour faire du 8 mai un jour de commémoration officielle.