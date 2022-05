Nous n’avons presque pas de pluie depuis des jours et ça ne va pas changer: voici pourquoi

À quelques exceptions près, nous vivons un long épisode sans pluie. David Dehenauw, météorologue à l’Institut royal météorologique (IRM), a été interrogé dans le RTL INFO 13H. D’après le présentateur météo, la situation pourrait devenir inquiétante pour ceux qui ont besoin de précipitations dans leurs activités. "Ça ne va pas s’améliorer les deux prochaines semaines", confie le spécialiste. "Peu ou pas de précipitations. Je ne vais pas dire rien du tout, mais ce qui va tomber ne va pas résoudre le problème, c’est clair".

Comment expliquer ce phénomène de manque de pluie? "On a un anticyclone après l’autre. Donc il y a toujours un blocage dans l’atmosphère. L’été passé, on a aussi eu des blocages. Mais c’étaient des dépressions après des dépressions sur la Belgique. Maintenant ce sont des anticyclones après des anticyclones", indique David Dehenauw.

Pour le météorologue, la situation est liée au réchauffement climatique. "Le courant-jet perd de l’activité. Donc on a plus souvent le même temps pendant des jours ou des semaines. Donc l’année passée, c’étaient les inondations terribles et beaucoup de pluie, un été vraiment pourri. Pour l’instant, c’est l’inverse", précise-t-il.

Pour rappel, le courant-jet, jet stream en anglais, est un courant d'air rapide que l'on trouve dans l'atmosphère. Il est le résultat de la rotation de la Terre et du réchauffement inégal de l'atmosphère terrestre.

Deux semaines ensoleillées à venir

D’un autre côté, cela signifie aussi que nous aurons du beau temps. "Demain, déjà 25°C dans l’intérieur des terres, pareil pour mardi avec quelques nuages peut-être. […] Et puis une chute des températures vers les 20°C en deuxième partie de semaine. Et puis une hausse à partir de dimanche prochain vers les 25°C. Donc pour la semaine d’après, celle du 16 mai, on aura à nouveau des températures de 25°C dans l’intérieur des terres, avec un temps estival", précise le météorologue.

David Dehenauw prévient toutefois que nous ne sommes pas complètement à l’abri de précipitations soudaines. "S’il y a un orage de chaleur. Ça, je ne sais pas le prévoir maintenant. C’est possible, mais c’est aussi très localisé. Donc ça non plus, ça ne va pas résoudre le problème (de sécheresse)".