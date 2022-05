Commémoration du 8 mai à Bruxelles: "Je le fais d'abord en mémoire à tous ceux qui sont tombés à côté de moi"

Le 8 mai, nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Pour l'occasion, une cérémonie du souvenir a eu lieu à la colonne du Congrès, à Bruxelles.

Des anciens volontaires de guerre étants présents, comme André, qui se souvient de ce jour particulier : "Ça a été vraiment l'explosion de joie, nous sommes sortis de notre dôme et nous avons dansé et chanté". Au pied de la tombe du Soldat inconnu, Xavier, ancien volontaire aussi, est touché de rendre hommage à ceux tombés pour le pays : "C'est un grand honneur, c'est beau que je vienne, parce que je le fais d'abord en mémoire à tous ceux qui sont tombés à côté de moi, il y en a eu 150 et 45 à l'artillerie".

Le représentant de Sa Majesté le Roi, plusieurs personnalités politiques et représentants étrangers se sont rassemblés sur place, pour commémorer la capitulation allemande. Ils ont déposé des couronnes de fleurs.

Une autre cérémonie a eu lieu au fort de Breendonk. Une centaine de personnes s'est rassemblée face à la montée des extrémismes et du retour de la guerre aux portes de l’Europe, et une volonté les unit : que ce jour redevienne, un jour, férié.