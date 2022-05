Un alpiniste russe meurt sur le Mont Everest

(Belga) Un alpiniste russe est mort sur le Mont Everest, ont annoncé dimanche les autorités, le deuxième décès de la saison sur le "Toit du monde".

L'homme, dont l'identité n'a pas été précisée, est mort samedi après être tombé malade alors qu'il se trouvait en phase d'acclimatation dans un camp à 6.553 mètres, en dessous du sommet. "Son corps a été ramené au camp de base et sera transporté par avion à Katmandou dès que le temps s'améliorera", a déclaré à l'AFP Bhisma Raj Dhungana, un responsable au ministère népalais du Tourisme. "Bien que la cause de la mort ne soit pas encore connue, elle pourrait être due à des complications liées au mal des montagnes", a-t-il ajouté. Ce décès a été confirmé par Mingma Gelu Sherpa de l'opérateur Seven Summits Treks qui organisait l'expédition. Il s'agit du deuxième décès enregistré du côté népalais de l'Everest pour la saison de printemps qui dure de mi-avril à fin mai. En avril, un alpiniste népalais, Ngimi Tenji Sherpa, âgé de 38 ans, est mort alors qu'il montait de l'équipement. Il a été trouvé assis, portant son sac à dos. Environ un tiers des morts sur l'Everest sont des guides et des porteurs népalais, un chiffre qui témoigne du risque encouru par les centaines d'alpinistes qui rêvent d'atteindre le sommet à 8.848 mètres d'altitude. En moyenne, cinq personnes périssent chaque année sur l'Everest. Mais en 2019, onze personnes au total étaient mortes et pour quatre d'entre elles les embouteillages impressionnants de cette année-là avaient été incriminés.