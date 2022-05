Irène fête son centenaire aujourd'hui, mais quel est le secret de sa longévité? "Je l'ai toujours connue comme une femme qui aime bien vivre!"

Entre les ballons et les fleurs, sous le regard attendri de ses proches, Irène danse. C'est son anniversaire, et pas n'importe lequel : elle est aujourd'hui centenaire.

Malgré son grand âge, Irène est pourtant toujours très en forme : "Je l'ai toujours connue comme une femme qui aime bien vivre, fêter, rigoler, elle est très positive" raconte sa petite fille, Anne. Son secret de longévité ? Un petit verre de vin chaque jour, selon l'un de ses fils.

La Nonna, comme on l'appelle, eu regard aux origines italiennes de son défunt mari, est très bien entourée dans sa maison familiale. Massimo, son petit-fils, vit juste au-dessus de chez sa grand-mère : "On la voit tout le temps quoi. On descend, on monte... Bon pas tous les jours non plus, mais on regarde toujours si elle va bien et on prend soin d'elle quand même".

Irène peut compter sur sa famille attentionnée, mais aussi sur sa voisine irremplaçable. Émue, elle enlace Irène dans ses bras au-dessus de la fine clôture. "Je suis venue habiter en 60, et en Irène en 62, et puis j'ai vu naître les enfants, les petits enfants, c'est ma grande copine !" témoigne Titine.

La centenaire en vécu des choses, elle a été résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Lorenzo, son fils cadet, connaît ses anecdotes par cœur : "Qu'elle cachait des armes sous son matelas pour les résistants. Il y a eu une descente des nazis, qui n'ont pas trouvé les armes".

Pour célébrer ce grand événement, certains membres de sa famille sont venus tout droit d'Italie. Cet anniversaire émeut Irène, "je n'aurais jamais pensé avoir un cadeau comme ça !" dit-elle, les larmes aux yeux.

Des centenaires comme Irène, il y en aurait près de 2000 en Belgique, soit 26% de plus qu'il y a dix ans. La doyenne est âgée de 111 ans.