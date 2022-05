10.039.185 euros récoltés au Télévie: comment vos dons vont-ils être utilisés?

Cette année encore, vous avez été nombreux à vous mobiliser pour soutenir la recherche contre le cancer. Le Télévie a récolté grâce à vous plus de 10 millions d'euros. RTL tient à vous remercier sincèrement pour votre énorme générosité. Chaque euro récolté permettra de combattre la maladie. Cette somme va être allouée à différents projets de recherche. Comment cette somme va-t-elle être allouée?

La commission scientifique du FNRS se réunira le 23 mai pour étudier plus de 160 dossiers. A quoi exactement serviront les projets financés par tous ces dons?

Ils servent notamment à comprendre la maladie, comme l'explique Benoît, un chercheur: "Il s'agit de comprendre les mécanismes qui permettent le développement cancéreux: cancer du sein, colorectal et les différents mélanomes. Sans ce financement-là, on ne pourrait pas travailler sur nos recherches et faire avancer les traitements."

Les dons sont aussi primordiaux pour développer ces traitements, comme le détaille Alice Collignon, chercheuse: "Je suis actuellement en train de tester avec différents médicaments de nouveaux traitements grâce au Télévie qui permet d'avoir ces différents médicaments en laboratoire."

La bonne nouvelle, c'est que la recherche avance et que les résultats suivent. Par exemple, le cancer du sein se soigne de mieux en mieux. Gaëtan Willemart, chirurgien-plasticien au Chirec: "Le taux de survie moyen du cancer du sein dans notre pays est de l'ordre de 80% ou plus. Ce sont des résultats fantastiques."

Les 10 millions d'euros récoltés par le Télévie permettront de s'approcher un peu plus d'un taux de guérison à 100%.