Guerre en Ukraine: "Patron", le chien renifleur décoré par le président Volodymyr Zelensky

Il s’appelle "Patron", ce qui signifie "Cartouche", et il est devenu une star en Ukraine.

Suivi par plus de 200 000 followers sur Instagram, ce petit Jack Russel de deux ans est un chien renifleur, initialement dressé pour la chasse, a mis ses talents au service de son pays.

Il a déjà trouvé plus de 200 engins explosifs laissés par les Russes sur le territoire ukrainien et probablement sauvé de nombreuses vies grâce à ses trouvailles. "À l'origine, le chien est dressé pour la chasse. C'est notre chien familial, pas un chien de service. Mais il a un odorat extrêmement développé ! Avant la guerre, je l'emmenais de temps en temps avec moi sur le terrain", a expliqué son maître au micro de nos confrères de BFM TV. Aujourd’hui entraîné à renifler les mines, il "sent la poudre comme personne".

Ce dimanche 8 mai, Volodymyr Zelensky a reçu les honneurs d'Etat en présence du Premier ministre canadien, Justin Trudeau.