L'avenir de La Provence en jeu dans un conseil d'administration sous haute tension

Xavier Niel usera-t-il de son droit de veto pour s'opposer à la reprise de La Provence par l'armateur CMA CGM? C'est tout l'enjeu du conseil d'administration lundi, qui pourrait ouvrir un nouveau front dans la bataille entre ces deux mastodontes de l'économie.

Depuis des mois, le géant mondial du transport maritime et NJJ, la holding de Xavier Niel, le fondateur de Free, s'affrontent en justice pour le contrôle du groupe de presse régionale et ses deux titres phares, les quotidiens La Provence et Corse Matin.

L'entreprise, qui emploie quelque 850 salariés, est détenue à 89% par GBT, la holding de l'ex-homme d'affaires Bernard Tapie, les 11% restants appartenant déjà à NJJ, via sa filiale Avenir développement.

Mais GBT est en liquidation judiciaire depuis 2020. Les deux liquidateurs judiciaires sont donc impliqués dans cette bataille, avec un objectif: obtenir le meilleur prix de vente pour ces 89%, afin de pouvoir payer les créanciers et donc l’État.

A la suite d'un second appel d'offres, seule celle de l'armateur marseillais, mieux-disante, a été retenue par les liquidateurs: CMA CGM avait mis 81 millions d'euros sur la table, contre "autour de" 20 millions pour NJJ.

Encore faut-il que cette offre passe les fourches caudines du conseil d'administration: composé de cinq membres, ce dernier doit en effet approuver à l'unanimité l'offre de l'armateur, en vertu d'une clause dite "d'agrément", c'est-à-dire un droit de veto.

Parmi eux, deux représentants d'Avenir Développement, dont l'offre de reprise a été écartée par le liquidateur, et trois de GBT: Stéphane Tapie, fils aîné de l'homme d'affaires décédé en octobre, le PDG de La Provence Jean-Christophe Serfati et la secrétaire générale du groupe Virginie Layani.

- "Blocage inextricable" -

Pour obtenir l'agrément, instauré dans la loi de 1986 garantissant l'indépendance des entreprises de presse, tout nouvel entrant au capital doit respecter deux conditions: "le principe de non concentration de la presse" et "l'intérêt social de l'entreprise", rappelle CMA CGM auprès de l'AFP, estimant que son offre remplit ces deux critères.

"Notre offre, elle maintient l'emploi, elle maintient l'activité et elle a été validée par les six CSE (Comité social et économique, NDLR) de La Provence, cinq à l'unanimité et le sixième avec dix voix sur 14", précise l'armateur.

"L'intérêt social de La Provence aujourd'hui, c'est d'avoir un nouvel actionnaire en bonne santé qui ait recueilli un avis favorable des CSE", glisse une autre source proche du dossier à l'AFP.

En cas de rejet de l'offre par les administrateurs d'Avenir Développement, l'ombre du conflit d'intérêts reviendrait planer sur le dossier. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé la suspension du droit d'agrément de Xavier Niel, à la fois actionnaire minoritaire de La Provence et candidat à sa reprise, par le tribunal de commerce de Marseille en janvier.

Si la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a depuis infirmé cette décision, elle a aussi reconnu qu'il existait, de "manière incontestable" un "conflit d'intérêts" pour Avenir Développement.

Ainsi, un usage, jugé abusif par certains, de son droit de veto par Xavier Niel, pourrait conduire les liquidateurs judiciaires à engager des poursuites, voire à retirer les actions GBT de la vente. Avec un risque de faillite de l'entreprise.

Pour beaucoup de salariés, un blocage de l'offre CMA CGM serait en tout cas synonyme de nouveaux délais dans une cession déjà en suspens depuis des mois.

"Si ce n'est pas agréé, on repart sur une situation de blocage inextricable", craint Sophie Manelli, élue du Syndicat national des journalistes (SNJ). Or, "on n'a plus le temps d'attendre, il faut vraiment qu'on ait un repreneur, des investissements, un cap", ajoute-t-elle.

Comme le SNJ, l'intersyndicale FO-CGT de Corse Matin et La Provence et le syndicat FOSNPEP appellent les administrateurs à leurs responsabilités, en leur demandant d'agréer l'offre de l'armateur.

La CFDT, la CGT, la CFE-CGC et FO Livre auraient, eux, préféré pouvoir comparer les deux offres de reprise. "Il est faux de prétendre que tous les salariés et même une grande majorité serait pour l'offre de la CMA CGM", avance Marie-Cécile Bérenger, représentante CFDT.

Reste que "si Xavier Niel a vraiment la volonté d'acquérir La Provence, il peut le faire, même en agréant l'offre", relève-t-on de source proche du dossier: "Il peut à la fois donner l'agrément et acquérir le journal, en utilisant son droit de préemption", qui lui permet de remporter la mise, à condition toutefois de s'aligner sur le prix de son concurrent.