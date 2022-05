"Pourquoi les intrusions sur les voies retardent tant les trains?"

RTL Info répond à vos questions ! Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

Quentin nous explique qu'il en a marre des retards causés par des personnes qui se trouvent sur les voies. Pourquoi cela entraîne-t-il autant de retard sur le réseau ?

Ces intrusions sur les voies sont assez diverses : une personne qui met fin à ses jours malheureusement, quelqu'un qui traverse les voies, rapidement, entre deux quais, d'autres qui veulent juste "s'amuser" ou bien qui sont perdues...

Ces personnes sont repérées par les caméras, mais le plus souvent, par des conducteurs de train qui le signalent au centre opérationnel du trafic ferroviaire. Les moyens sont déployés en fonction de la situation : police, pompiers, etc. Il faut aussi informer le voyageur et si besoin, ralentir ou stopper le trafic ferroviaire par mesure de sécurité.

Et les retards peuvent s'allonger. Quand un train est arrêté, c'est parce qu'il ne peut pas emprunter un chemin alternatif, un détour.

Il est bloqué, et ça a un effet boule de neige. Les trains derrière lui sont donc aussi impactés et le temps que tout rentre de l'ordre, vous imaginez les répercussions sur les horaires.

Au-delà du risque pour votre vie, si vous traversez les rails, il y a aussi de lourdes sanctions à la clé. 300 euros d'amende, 500 en cas de récidive.Pour vous donner une petite idée, l'année passée, Infrabel a comptabilisé 600 intrusions sur les voies. Elles ont engendré 5 heures de retard cumulées, par jour.