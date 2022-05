Le premier producteur d'orchidées de jardin au monde est... liégeois!

Il y a 20 ans, l'entreprise Phytesia a commencé à développer en laboratoire des orchidées résistantes au gel. Pour germer, les orchidées ont besoin d'un champignon spécifique et Phytesia qui est une spin-off de l’Université de Liège, a réussi à reproduire ce germe grâce à un procédé chimique et une sorte de pâte qui permet la germination d'orchidées tempérées capables de résister aux climats européens et à des températures allant jusqu’à -25 degrés. Ces orchidées peuvent, par conséquent, être aisément cultivées dans nos jardins.

Pascal Lambé, administrateur-délégué de Phytesia: "Nous avons développé des milieux artificiels qui contiennent des éléments nutritifs qui permettent la germination des graines. Et aujourd'hui, en laboratoire, nous avons 100% des germinations des variétés que nous produisons. C'est-à-dire qu'à partir des graines d'une seule plante, on peut produire jusqu'à 10.000 ou 20.000 nouvelles plantes."

L’entreprise installée à Scry dans la commune de Tinlot dans le Condroz liégeois est connue mondialement. Elle est même devenue le premier producteur mondial d’orchidées de jardin. Près de 500.000 plantes sont créées ici chaque année dans ces énormes serres de 4000 m².