Tom, cycliste, risque une amende de 76 euros pour avoir attaché son vélo à un poteau

De plus en plus de personnes se laissent tenter par le vélo en ville. Mais beaucoup de cyclistes ne connaissent pas les règles de stationnement. Récemment, un homme s'est étonné de recevoir un PV de 76 euros pour avoir attaché son vélo à un poteau.

"J'étais en train de détacher mon vélo du poteau auquel je l'avais attaché et je vois un agent de police qui se dirige vers moi. Donc je le regarde et il m'explique que c'est interdit d'attacher son vélo à un poteau et qu'il faut l'attacher au mobilier urbain prévu à cet effet", explique le cycliste.

Le code de la route ne donne aucune liste des endroits interdits au stationnement. L'institut pour la sécurité routière rappelle les règles en la matière.

"Les cyclistes doivent garer leur vélo en dehors de la chaussée forcément, et pas sur la route. Et de manière telle que le stationnement ne rend pas dangereux, ni ne gêne la circulation des autres usagers. Et donc vous pouvez le garder sur un trottoir, mais il ne faut pas qu'il gêne ou rende dangereuse la circulation des piétons par exemple", explique Benoit Godart, porte-parole de VIAS.

Il faut parfois marcher un peu plus loin pour parquer votre vélo au bon endroit et éviter une mauvaise surprise.