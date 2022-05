Invasion de l'Ukraine - La Grèce rouvre son ambassade à Kiev

(Belga) La Grèce a rouvert lundi son ambassade à Kiev, "dans un geste hautement symbolique" pour soutenir "les Ukrainiens et la communauté grecque" vivant dans ce pays, a annoncé le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias.

Le ministre a souligné qu'Athènes "met tout en oeuvre pour contribuer à la résolution de la crise en Ukraine et de la crise humanitaire", et "s'engage à participer activement à la reconstruction du pays". "Dans un geste hautement symbolique, le drapeau grec flotte à nouveau aujourd'hui à Kiev", "l'ambassade de Grèce ayant rouvert ses portes dans la capitale de l'Ukraine", a ajouté le ministre, à l'issue d'entretiens avec son homologue kényane Raychelle Awour Omamo, qui effectuait lundi une visite à Athènes. A la tête de la mission diplomatique grecque à Kiev est nommé Manolis Androulakis, l'ancien consul général grec de Marioupol, qui avait été pris au piège dans ce port ukrainien sur la mer Noire lors des bombardements russes avant d'être évacué et de rentrer en Grèce. Une communauté grecque comptant plus de 100.000 personnes et issue des "Grecs pontiques", populations hellénophones des villes du pourtour de la mer Noire, est installée autour de Marioupol depuis le XVIIIe siècle. A l'instar de nombreux pays européens, Athènes avait retiré le 25 février, au lendemain de l'invasion russe d'Ukraine, son ambassadeur et son personnel diplomatique d'Ukraine. Mais le 4 avril - au lendemain du bombardement d'Odessa et d'une visite de Nikos Dendias à ce port du sud-ouest de l'Ukraine pour remettre de l'aide humanitaire aux autorités locales -, la Grèce avait rouvert son consulat. La semaine dernière, le Danemark et la Suède avaient annoncé la réouverture de leurs ambassades à Kiev, en signe de soutien à l'Ukraine contre l'invasion russe. (Belga)