Vous voulez installer des panneaux photovoltaïques pour économiser? Attention, les délais s'allongent

Le soleil qui brille au-dessus du pays fait le bonheur des propriétaires de panneaux photovoltaïques: ils réalisent de précieuses économies. Certains Belges ont déjà passé commande pour en installer eux aussi, mais les délais de livraison et d'installation s'allongent. Dans certains cas, il faut attendre jusqu'à six mois.

Nous nous sommes rendus chez des habitants de Fosses-la-Ville. Le couple de pensionnés que nous avons rencontré se chauffe à l'électricité. Pour Evelyne et Richard, placer des panneaux photovoltaïques est devenu une évidence. Avec une consommation annuelle de 12.000 kilowatt-heure, les acomptes mensuels deviennent trop élevés.

Il y a quelques mois, ils se sont donc décidés à investir. "J'ai reçu mon décompte au mois de janvier, et j'avais 30% en plus à payer, et les acomptes aussi", explique Richard. "En principe, les panneaux seront vite rentabilisés".

32 panneaux couvriront bientôt les besoins du ménage. Montant de la facture: un peu plus 16.000€, TVA comprise.

C'est le moyen le plus rapide d'alléger sa facture

En quelques mois, l'entreprise qui travaille chez le couple a vu les demandes de devis quintupler. La raison principale: le coût élevé de l’énergie. "Ce n'est plus une augmentation, c'est un hold-up qui en est en train de se passer. Personne ne réagit au (niveau) politique, donc ce sont les gens qui réagissent. C'est le moyen le plus rapide d'alléger sa facture. Les gens se disent qu'il faut qu'on arrête l'hémorragie, c'est pour ça qu'ils nous appellent, je pense", indique Rudi Teirlijnck, installateur de panneaux photovoltaïques.

"Non seulement il y a l'augmentation du prix, et puis quel sera l'avenir avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie et tout ça? Il faut trouver des solutions, des solutions naturelles", ajoute Evelyne.

Plusieurs mois de délai

Dans l'entreprise familiale que nous avons interrogée, le délai d’attente avoisine les quatre mois. Chez les gros installateurs, c'est six mois. À la demande importante s’ajoute aussi une pénurie de certains matériaux. "Les panneaux, on a du stock, donc ça suit. C'est tout ce qui est crochets, rails, etc. Tout ce qui est à base d'aluminium, ça a doublé de prix en à peine un mois. Il y a eu des commandes annulées, des commandes renouvelées, avec des délais qui ne sont pas respectés. Donc ça, c'est un peu plus compliqué pour nous", précise Rudi Teirlijnck.

4 ans pour rentabiliser… sauf si les coûts augmentent

Selon cette société, en raison du prix de l’énergie, il faut actuellement quatre ans pour rentabiliser des panneaux photovoltaïques, contre six à huit ans auparavant. Mais attention: le secteur s’attend à une augmentation du coût des installations dans les prochains mois.