Invasion de l'Ukraine - Prix Pulitzer spécial pour les journalistes ukrainiens

(Belga) Les journalistes ukrainiens se voient décerner un prix Pulitzer spécial pour leur "courage" pour couvrir l'invasion de leur pays par la Russie, a annoncé lundi l'association des récompenses les plus prestigieuses de la presse américaine.

Marjorie Miller, des Prix Pulitzer, a salué le "courage, l'endurance et l'engagement des journalistes d'Ukraine pour rapporter la vérité pendant l'invasion impitoyable de leur pays par (le président russe) Vladimir Poutine et sa guerre de propagande en Russie". "Malgré les bombardements, les enlèvements, l'occupation et même les tués dans leurs rangs, (les journalistes ukrainiens) ont persévéré pour fournir une image précise d'une terrible réalité, faisant honneur à l'Ukraine et aux journalistes à travers le monde", a jugé Mme Miller qui s'exprimait lors d'une cérémonie de remise de ces prix à New York. D'après le Comité de protection des journalistes (CPJ), une ONG internationale basée à New York, sept journalistes -- dont trois Ukrainiens -- ont été tués en Ukraine en couvrant la guerre contre la Russie depuis le 24 février et l'association enquête sur la mort de cinq autres journalistes ukrainiens pour confirmer que leur décès est bien lié à l'exercice de leur profession. (Belga)