Challenger de Bordeaux - Battu au 2e tour des qualifications, Kimmer Coppejans repêché comme lucky loser

(Belga) Kimmer Coppejans, le N.3 belge et 267e à l'ATP, a gagné lundi, puis perdu et enfin été repêché. Tant est si bien que le Limbourgeois disputera mardi le premier tour du tableau final du tournoi de tennis sur terre battue Challenger de Bordeaux doté de 134.920 euros.

Coppejans est sorti victorieux de son match du premier tour des qualifications interrompu par l'obscurité dimanche à un set partout. Il a émergé 5-7, 7-6 (7/5) et 6-4 face au Français Kenny De Schepper (ATP 396). Plus tard dans la journée, il a cédé 6-2 et 6-4 devant un autre Français Calvin Hemery (ATP 336) au 2e de ces qualifications. Coppejans a toutefois été repêché comme lucky loser. Mardi, il jouera face à l'Australien Alexei Popyrin (ATP 127) pour une place en huitièmes de finale. (Belga)