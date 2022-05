Mexique: deux journalistes assassinées, enquête sur les mobiles du crime

(Belga) Deux femmes journalistes ont été assassinées lundi au Mexique, ont indiqué les autorités judiciaires, qui étudient toutes les pistes possibles pour déterminer les mobiles du crime.

Yessenia Mollinedo, directrice du portail d'informations El Veraz, et Sheila García, cameraman, ont été tuées par balles à Cosoleacaque dans l'Etat du Veracruz (est), a indiqué le parquet dans un communiqué. Ce double homicide intervient quatre jours après l'assassinat jeudi de Luis Enrique Ramírez, éditorialiste du journal El Debate, dans l'Etat du Sinaloa (nord-ouest). Il s'agissait alors du neuvième informateur tué depuis le début de l'année, d'après les ONG de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontière (RSF) et Articulo 19. "On suivra toutes les pistes d'enquêtes" pour déterminer les mobiles du crime "y compris leur activité journalistique", a déclaré la procureure Verónica Hernández, citée dans le texte. "Nous sommes en train de documenter l'affaire, en consultant d'autres sources", a déclaré l'ONG Articulo 19, qui veut confirmer que la mort des deux victimes est bien liée à leur travail journalistique. D'après des activistes, des journalistes doivent exercer d'autres activités professionnelles en raison de leur situation précaire. Le gouverneur de Veracruz, Cuitláhuac García, a indiqué qu'un dispositif avait été mis en place pour arrêter les assassins. L'impunité est souvent la règle dans les assassinats de journalistes au Mexique. Ce lundi, des journalistes ont manifesté dans le centre de Mexico pour demander "la fin de la violence et des assassinats de journalistes au Mexique". Avec quelque 150 journalistes assassinés depuis 2000, le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour la presse au monde, d'après RSF.