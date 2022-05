DIRECT - Guerre en Ukraine: les combats s'intensifient dans l'est, Biden accélère les livraisons d'armes

Les combats s'intensifiaient lundi dans le sud et l'est de l'Ukraine, où les livraisons d'armes américaines devraient s'accélérer après la réactivation par Joe Biden d'un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale.

5h50 - Les combats s'intensifient dans l'est

Des missiles ont visé la région d'Odessa, l'armée ukrainienne décomptant sept frappes et déplorant un mort et cinq blessés. Le président du Conseil européen Charles Michel, en visite surprise dans cette grande ville du sud, a été obligé de se mettre à l'abri. Par ailleurs, "des batailles très intenses se déroulaient autour de Roubijné et de Bilogorivka" dans la région de Lougansk (est), a indiqué le gouverneur Serguiï Gaïdaï. Les Ukrainiens peuvent compter sur l'aide militaire américaine qui s'est déjà élevée à quelque 3,8 milliards de dollars depuis le début du conflit.





2h04 - France et Mexique demandent une réunion jeudi du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir jeudi une nouvelle réunion publique sur la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine, au vu de "la dégradation continue de la situation humanitaire", ont indiqué lundi des diplomates. Demandée par la France et le Mexique, cette session sera la 16e du Conseil de sécurité depuis l'invasion russe du 24 février.

00h19 - Biden réactive pour l'Ukraine un dispositif de Roosevelt

Dans une réponse à forte charge historique à la parade militaire du 9 mai à Moscou, Joe Biden a signé lundi une loi permettant d'accélérer l'envoi à l'Ukraine d'équipement militaire, réactivant un dispositif emblématique datant de la Seconde guerre mondiale. "Les Ukrainiens se battent tous les jours pour leurs vies", a-t-il déclaré aux journalistes présents dans le Bureau ovale, ajoutant: "Ce combat coûte cher, mais céder face à l'agression serait encore plus coûteux."



23h52 - Macron douche les espoirs d'adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE

Emmanuel Macron a prévenu lundi qu'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'UE prendrait "des décennies" et proposé en attendant l'entrée dans un nouvel ensemble, une "communauté politique européenne", susceptible aussi d'accueillir des pays comme le Royaume-Uni. Cette idée, que le chancelier allemand Olaf Scholz a jugé "très intéressante" lors d'une rencontre entre les deux dirigeants à Berlin, est toutefois susceptible de créer craintes et frustrations parmi les candidats déjà déclarés ou potentiels à une adhésion européenne.