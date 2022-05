Le prix de l'essence repart à la hausse: pourquoi ne ressent-on pas l'effet du cliquet inversé?

Les prix de l'essence repartent à la hausse à la pompe. Ils sont à nouveau au plus haut ce mardi. Les records du mois de mars sont dépassés. Le litre d'essence 98 coûte 2,03 euros. Et pour la 95, c'est 1,95 euros le litre.

"Les prix à la pompe augmentent encore. Le gouvernement avait pourtant activé le cliquet inversé. Pouvez-vous m'éclairer ?", demande Michael via notre bouton orange Alertez-nous. Il n’est pas le seul à nous poser cette question.

Le litre d’essence augmente de plus de 5 centimes. Un litre d'essence 95 coûte aujourd'hui 1,95 euro le litre. Pourquoi les prix de l’essence continuent-ils de grimper ? Pourquoi ne ressent-on pas les effets des mesures prises par le gouvernement ?

Alors si on ne ressent pas les effets du cliquet inversé, c'est parce qu'il n'a pas été enclenché. Le principe est simple. Quand le prix du carburant dépasse un certain seuil, l'état diminue les accises, donc les taxes, qu'il gagne sur ce carburant.

Il y a deux mois, le gouvernement a décidé de faire autrement. Il a diminué les accises de 17 centimes par litre en une fois. Cette ristourne est toujours appliquée aujourd’hui. Mais depuis deux mois, les prix ont encore grimpé et dépassent à nouveau les records.

Le gouvernement devrait évaluer la situation, une nouvelle fois, mi-juin. Le cliquet inversé pourrait alors entrer en action à partir d'1,70 euro le litre.

Le diesel en baisse

Alors que le prix de l'essence a atteint un nouveau record ce mardi, le prix du diesel recule. A partir de mercredi, il faudra au maximum compter 1,97 euro le litre pour ce carburant, une baisse de 11 centimes, ressort-il mardi de la publication des prix maxima de la Direction générale Energie du SPF Economie.



Le SPF indique encore que le prix du mazout va augmenter de six centimes mercredi. Il faudra prévoir 1,22 euro le litre pour une commande de gasoil de chauffage inférieure à 2.000 litres et 1,19 euro pour une quantité supérieure à ce seuil. Le mazout extra (gasoil diesel) connaît une évolution similaire passant à 1,24 euro le litre pour une commande inférieure à 2.000 litres et 1,21 euro pour ce qui excède ce total.