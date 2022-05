Une ASBL liégeoise en lice pour un prix européen: "C'est un projet qui nous tient à coeur depuis des années"

Le projet "JOB Vert" de l'ASBL "La Bourrache", basée à Awans, permet à des demandeurs d'emploi de se former au maraîchage.

Dans cette parcelle de 3 hectares, on cultive 60 à 80 variétés de légumes bio différentes. Et ce sont de jeunes demandeurs d’emploi qui sont formés au maraîchage. Boris a 25 ans. Il se destinait au départ à l’informatique… "C'est deux univers complètement opposés, mais je me sens mieux maintenant que je suis en maraîchage, travailler dehors, être dans la nature... Ça me fait du bien, ça me permet d'évacuer mon énergie", confie Boris Tossings, apprenti maraîcher.

Comme Boris, une dizaine de jeunes de 18 à 29 ans suivent cette formation dans le cadre du projet "Job Vert". Un projet qui pourrait bien recevoir prochainement le prix européen de la formation professionnelle… "On est super emballé parce que c'est vrai que c'est un beau projet. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis des années et qu'on a vraiment envie de faire perdurer", glisse Françoise Vandalem, directrice de l'ASBL La Bourrache.

Les Belges sont les derniers en lice, avec les Italiens. Le prix sera décerné le 18 mai.