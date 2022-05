Selon les statistiques, l'été sera plus chaud et sec que la normale

En utilisant des modèles statistiques, les experts estiment qu'il y a plus de probabilités d'avoir un été chaud et sec cette année selon les prévisions saisonnières d'un centre européen citées par David Dehenauw, chef du bureau du temps à l'Institut royal de météorologie. "La probabilité d'avoir un été plus sec et plus chaud que la normale est plus importante que celle d'avoir un été plus arrosé et plus froid que normalement. C'est la seule chose qu'on puisse dire maintenant. Cela n'exclut pas d'avoir des inondations, ni des débordements, ni des orages."