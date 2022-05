Sécheresse: les éleveurs puisent déjà dans leurs réserves pour l'hiver

La pluie commence à manquer et c'est un vrai problème pour les agriculteurs et les éleveurs. Les vaches notamment ont de moins en moins d'herbe à brouter. Il faut donc déjà puiser dans les réserves prévues pour l'hiver.

Dans les prairies de Joseph Vancaster, à Hamme-Mille (Beauvechain) en Brabant wallon, l'herbe ne pousse plus. "On est seulement début mai et on constate que les prairies sont déjà tout à fait rasées et le sol est tellement sec que les vaches arrachent des mottes et ça évidemment ça ne repoussera plus non plus", se désole-t-il.

Une seule vache peut engloutir jusqu'à 80 kg d'herbe par jour. Alors Joseph n'a pas le choix: "Ici on a déjà occupé à devoir complémenter avec des rations qu'on pourrait garder pour l'hiver. Je pense que ça va déjà se chiffrer quelques centaines d'euros par hectare de pertes puisque c'est vraiment le meilleur moment et on n'a pas d'eau quoi."

A Jodoigne, quelques kilomètres plus loin, Marc Decoster est lui inquiet pour son lait. Une nouvelle année de sécheresse serait une catastrophe pour sa production. Le risque? "C'est de devoir vendre une partie du cheptel et la production de toute façon le lendemain chute. Si on n'a pas d'autre fourrage pour complémenter, on a vite 5, 10, 20% de lait en moins."

Un bétail sous-alimenté, c'est aussi un animal plus stressé et donc forcément moins fécond.