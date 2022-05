Une explosion de gaz à Deerlijk fait un mort et un blessé grave

Une personne est morte et une autre a été grièvement blessée mercredi dans une explosion de gaz à un carrefour à Deerlijk (Flandre occidentale), a confirmé la zone de secours locale. C'est une bombonne située sur un camion qui a explosé.



L'explosion s'est produite vers 9 heures le long de la Vichtesteenweg à Belgiek, un hameau de Deerlijk. "Un couvreur a remarqué que quelque chose clochait avec une bouteille de gaz qui se trouvait à l'arrière de son camion. Lui et un passager ont décidé de garer le véhicule pour vérifier et la bouteille de gaz a explosé. Une personne est morte, une autre a été grièvement blessée."

Une zone de sécurité a été mise en place autour du véhicule. La circulation est bloquée sur la Vichtesteenweg.