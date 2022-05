Météo - Un mercredi après-midi sous le soleil avant que les nuages ne grignotent le ciel

(Belga) Le soleil nous tendra encore un peu les bras ce mercredi après-midi, pour le bonheur des grands comme des petits quand la sonnerie de la fin des classes aura retenti. L'on tombera la veste à la mer (jusqu'à 19°C) comme ailleurs, où le thermomètre indiquera jusqu'à 25°C. En soirée, les nuages sortiront leur tenue de gala et dispenseront quelques gouttes d'ouest en est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Dans la journée, le vent sera d'abord modéré avant de gagner en intensité, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h. Il faiblira toutefois durant la nuit. À l'aube, la zone de pluie s'évacuera vers l'Allemagne. Le mercure hésitera entre 8 et 11°C sur l'ouest et entre 9 et 13°C sur l'est. Jeudi matin fera grise mine et le ciel laissera peut-être échapper une larme dans l'est de nos contrées. Ailleurs, le soleil s'étirera avant d'être bousculé par quelques nuages, mais l'astre solaire s'imposera à nouveau dans l'après-midi. Éole soufflera faiblement, ou assez fort au littoral. Le thermomètre marquera 16 ou 17°C à la mer et en Hautes­ Fagnes, entre 18 et 22°C ailleurs. La nuit sera plus fraîche avec 8°C dans le centre et 10°C à la Côte. Le temps restera sec, tandis que le ciel se parera ci et là de quelques nuages pour la forme. Vendredi jouera la même symphonie, avant d'accueillir un week-end beau et chaud, avec jusqu'à 28°C dimanche. (Belga)