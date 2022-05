Comment se protéger de la cybercriminalité? Voici quelques mesures à prendre pour protéger ses données

Chaque jour, la moitié des entreprises belges serait la cible d'une cyberattaque. Tout le monde est concerné puisque ces attaques visent aussi les particuliers. Comment se protéger de la cybercriminalité en sachant que 60 % des Belges ne veulent pas payer pour cela ?

Un mail vous invitant à cliquer sur un lien frauduleux, un message vous informe que votre compte est piraté, vous en avez déjà tous reçus. Souvent, c'est la porte ouverte aux cyberattaques.

"On subit des attaques tous les jours. Dans le monde entier, on subit plus de deux millions d'attaques par jour donc ça veut dire une toutes les trente-huit secondes", indique Peter Braem, directeur d'une entreprise spécialisée en cybersécurité.

Une menace d'autant plus présente avec le télétravail. Mais selon une enquête, six Belges sur dix ne veulent rien payer pour protéger leurs données. Pourtant, il existe des solutions : ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes, avoir en antivirus à jour, mais pas seulement.



"Copier les données deux fois, mettre en deux endroits les données, faire qu'il y ait une bonne compréhension des risques et à côté, troisièmement avoir une assurance", conseille Luc Costers, directeur vente de logiciels de stockage.

Une assurance pour supporter le coût de l'attaque. Un marché en plein essor, la demande étant de plus en plus grande. Mais les prix augmentent aussi en fonction des dommages à assurer. Il est donc recommandé d'installer des logiciels de sécurité pour éviter ces attaques.