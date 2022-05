Explosion à Deerlijk: quelles précautions prendre pour manipuler des bonbonnes de gaz?

Une explosion est survenue ce mercredi matin à un carrefour à Deerlijk, en Flandre occidentale. Une bonbonne a explosé alors qu’elle se trouvait à l’arrière d’un camion. Le patron d'une entreprise de toiture a été tué, et l'un de ses ouvriers a été grièvement blessé. Cet accident rappelle la dangerosité de ce type de bonbonnes. Comment sont-elles "sécurisées" ? Y a-t-il des précautions particulières à prendre quand on manipule des bonbonnes de gaz ?

"Il y a un côté ouvert et un côté fermé. Du moment que l’on respecte bien ça, il n’y a aucun problème", informe Maxime Bazin, gérant d’une station-service. Il s’agit d’un bouchon qui se visse et se dévisse simplement, il n’y a pas de sécurité particulière. Il faut donc rester attentif. "Il faut juste être vigilant que ce soit bien fermé, quand c’est ouvert, on entend bien le gaz sortir. Quand c’est bien fermé, il n’y a aucun bruit", nous explique ce gérant d’une station-service.

En fonction du type de bouteille, les systèmes d’ouverture et de fermeture sont différents. Il faut donc y faire attention. "Pour les bonbonnes de gaz, style domestiques de quelques kilos, il y a toujours un détendeur donc il faut toujours faire attention au raccordement. Il faut remplacer le joint régulièrement, avertit Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-est. Et pour ce qui est des bonbonnes style butagaz ou autres bonbonnes de camping, il faut toujours faire attention, car là, c’est une bille qui fait office de valve. Et donc, il faut toujours faire attention à ce qu’elle soit en bon état."

Il est également conseillé de ne pas laisser les bouteilles dans un endroit trop chaud. "Surtout si une bonbonne est dans un véhicule. Le véhicule est surchauffé donc la bonbonne est également surchauffée. Elle va dilater, le gaz va s’échapper et il y a toujours un risque d’explosion suite à une étincelle quelconque", poursuit le porte-parole de la zone de secours Hainaut-est.

Si vous avez un doute sur une potentielle fuite, aérez immédiatement l’endroit et évitez évidemment toute étincelle.