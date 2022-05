Election aux Philippines - Blinken félicite Marcos, veut "renforcer" les relations entre les USA et les Philippines

(Belga) Les Etats-Unis ont "félicité" mercredi Ferdinand Marcos Junior, fils de l'ancien dictateur philippin, pour sa victoire à l'élection présidentielle aux Philippines, promettant de "renforcer l'alliance durable" avec le pays asiatique.

"En tant qu'amis, partenaires et alliés, nous allons continuer à collaborer étroitement avec les Philippines pour promouvoir le respect des droits humains et une région indo-pacifique libre, ouverte, connectée, prospère, sûre et résiliente", a dit le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué. "Nous sommes impatients de travailler avec le président-élu Marcos pour renforcer l'alliance durable entre les Etats-Unis et les Philippines", a-t-il ajouté. Un haut responsable de la Maison Blanche chargé de l'Asie, Kurt Campbell, a aussi estimé qu'au regard du "rôle crucial" des Philippines dans la région, Washington continuerait à rechercher "un partenariat étroit dans le domaine de la sécurité" et "un renforcement des relations économiques et commerciales". Les Etats-Unis soutiennent Manille dans ses différends maritimes avec la Chine, et comptent sur ce partenaire-clé dans leur confrontation croissante avec Pékin. (Belga)