Voici les derniers mots prononcés par Vicky White, la gardienne complice du criminel géant Casey White, avant d'être interceptée par la police

C'est une fin tragique pour une cavale sur fond de romance qui passionnait l'Amérique: la police a arrêté lundi dans l'Etat de l'Indiana un détenu "extrêmement dangereux", tandis que l'agente pénitentiaire, qui l'avait aidé à s'évader fin avril et était également en fuite, est décédée. Elle se serait tirée dessus après avoir compris que leur cavale était terminée.



Les autorités du comté de Vanderburgh "enquêtent sur la mort de Vicky White, fugitive de l'Alabama", ont-elles confirmé à l'AFP.

L'enquête avance aux Etats-Unis et un coroner a révélé les circonstances de la mort de l'agente pénitentiaire. Vicky White était au téléphone avec un opérateur du numéro 911 (le service d'urgence outre-Altantique) lors de cette course-poursuite lancée avec la police. La conversation qui a été enregistrée, comme le veut le protocole, révèle que la gardienne était en état de panique. Elle criait au détenu Casey White: "S'il te plaît, arrête! Les airbags vont se déclencher et nous tuer. Casey ! Les airbags vont se déclencher. Sortons et courons… Ne nous tue pas".

La poursuite a pris fin lorsque les maréchaux américains ont percuté violemment leur véhicule, mettant fin à la chasse à l'homme qui a duré 11 jours. A ce moment-là, Vicky White s'est suicidée, rapporte le site Inside Edition.

"Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça, nous ne le saurons jamais", a déclaré le shérif du comté de Lauderdale, Rick Singleton.

La vidéo enregistrée par la caméra corporelle des services de police d'Evansville montre Casey White être arrêté et fouillé par-dessus le capot d'une voiture de patrouille. Il a été emmené dans une prison à sécurité maximale en Alabama.

Rappel des faits :