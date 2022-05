Des habitants de Winville (Léglise) démarrent la journée avec un verre d’eau jaune: "Si ça continue, on va devoir acheter des bouteilles"

Certains habitants du village de Winville en province de Luxembourg se retrouvent régulièrement ces dernières semaines, avec une eau jaunâtre. La commune, consciente du problème, investigue.

Un verre d’eau à la couleur jaunâtre. C’est ce que Dorian a obtenu ce jeudi matin, photo à l’appui, en ouvrant son robinet. Via le bouton orange Alertez-nous, l’habitant du village de Winville dans la commune de Léglise affirme que la situation "dure depuis plusieurs semaines" et que "la commune reste silencieuse, comme chaque fois qu’il y a un problème dans le village". Une situation compliquée pour le jeune papa, "avec un enfant en bas âge et un deuxième à naître". "Si cela continue, on va devoir acheter des bouteilles d'eau. Ce n’est pas top pour l’environnement et encore moins pour notre taxe immondices", ajoute Dorian.

Contacté, l’échevin de Léglise en charge des Travaux et de la Distribution d’eau, Pierre Gascard, confirme l’existence du problème : "Deux fontainiers (NDLR spécialistes des conduites d’eau) sont sur le terrain aujourd’hui pour rechercher l’origine de ce problème".

Des problèmes ailleurs dans la commune

Pierre Gascard explique que cette situation, avec de l’eau de distribution colorée, a démarré depuis environ six semaines, sans que le problème ne survienne de manière continue, mais hier il a reçu plusieurs plaintes d’habitants du village.

Il signale qu’il y a aussi des problèmes dans une rue du centre de Léglise et dans une autre du village de Les Fossés et à Gennevaux, mais dans ce dernier village, des travaux vont démarrer.

Plusieurs explications possibles

D’après l’échevin, le problème pourrait venir d’une fuite, qu’il faudra identifier, ou de la vétusté du réseau. Certaines conduites en métal ou en fonte ont entre 60 et 70 ans, et la rouille pourrait causer la coloration de l’eau. "Chaque fois, qu’on a remplacé par du neuf, du PVC, il n’y a plus eu de problème. 10 km ont déjà été fait mais le réseau est grand, il y a encore beaucoup à faire", précise l’échevin.

Il avance aussi une autre explication possible. Une société d’entretien de voirie de la région vient régulièrement s’approvisionner en eau via une bouche d’incendie. "Elle n’a pas le droit mais elle le fait quand même et cela perturbe le réseau. A force de donner des coups dans les conduites, des particules se détachent...". Il envisage, nous dit-il, de porter plainte.

Pierre Gascard indique encore que "malgré sa coloration parfois rougeâtre ou jaunâtre, l’eau est analysée chaque mois et elle est potable" mais il comprend que "les citoyens n’aient pas envie de la boire". Il assure en outre que si la situation n’est pas réglée rapidement, "on mettra à disposition dans un dépôt, des packs d’eau pour les besoins alimentaires essentiels".