"Tout le quartier Saint-Léonard bouclé": que se passe-t-il ce matin à Liège?

"Fuite de Gaz à Liège, tout le quartier Saint-Léonard bouclé", nous écrit un lecteur via le bouton orange Alertez-nous. Informations prises auprès de la zone de secours de Liège, le Lieutenant-Colonel Scevenels nous informe qu’il ne s’agit pas d’une fuite de gaz, mais d’une mission de prévention entreprise par les pompiers de la zone. "Dans le cadre du tram, ils font des fouilles pour assainir le sous-sol, nous explique-t-il. De temps en temps, il y a ce qu’on appelle des câbles orphelins. On ne sait pas si ces câbles sont encore alimentés ou non en électricité, notamment."

Cela peut parfois générer des soucis de sécurité. C’est la raison pour laquelle les pompiers sont présents. "Ce sont des interventions en prévention de nos services", poursuit le Chef du Service opérationnel des pompiers de Liège. "Une situation tout à fait normale, on fait ça depuis 2 ans", conclut-il.