Rosa prépare des cuisses de canard, pendant que Pierre va chercher du ketchup à la cafétéria: la vie reprend au camping de Wégimont

Conchetta, Giuseppe, Josiane, Rosa et Pierre font partie des chanceux campeurs occupant actuellement le camping de Wégimont à Soumagne en province de Liège. Dans ce camping ayant une capacité de 150 places, 20 places sont actuellement occupées en ce mois de mai. De quoi offrir plusieurs jours dans le plus grand calme à quelques amateurs de camping.

A 87 ans, Josiane est la doyenne des lieux. Avec les températures douces de ce 12 mai, elle arrose ses plantes et espère que ce beau temps va prendre ses quartiers pour longtemps: "On espère que ce beau temps va rester en juillet et en août, parce que souvent, comme l'année dernière, il pleut et puis, il y a eu le Covid et tout ça", détaille la dame, ravie de pouvoir reprendre ses vieilles habitudes.

Rosa prépare des cuisses de canard, pendant que Pierre va chercher du ketchup à la cafétéria.

Conchetta et Guiseppe dégustent l'apéro sous le soleil.

Originaire d'Amsterdam, Tom a ramené une lampe solaire pour la soirée. Corinne et Chloé vont profiter de la piscine. Corinne est ravie d'être là en cette période de l'année: "En été, il y a plus de bruits, mais là, on entend les oiseaux chanter et c'est très calme."

Les avantages de l'été sans les inconvénients.