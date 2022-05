La Zinneke parade est de retour ce week-end à Bruxelles: "On vous attend samedi dès 15h"

La zinneke parade revient à Bruxelles ce samedi 14 mai. Un retour attendu après 4 ans d’absence. Cet événement se tient normalement tous les 2 ans… La crise sanitaire a perturbé la tournante.

Ce sont les dernières heures avant le grand défilé, celui de la Zinneke parade. 4 ans qu'elle n'a pas eu lieu à cause du Covid. Cet événement se tient normalement tous les 2 an mais la crise sanitaire a perturbé la tournante. Alors cette année, les chars seront de sortie. Le thème? Le trompe-l'oeil. Il avait été choisi en 2020 par les Bruxellois.

Pour ce week-end, le rendez-vous est pris. "On vous attend donc samedi au centre-ville. La Zinneke démarre à 15h et se termine 17h. C'est un parcours sur lequel toutes les zinnodes sont dispersés, donc où que vous vous mettiez, vous verrez tout", détaille Perrine Deltour, coordinatrice de la Zinneke parade. Le parcours forme une boucle dans le centre de Bruxelles qui se terminera sur la place de la Bourse vers 17h30.

Pour la première fois de son histoire, la Zinneke parade comptera des personnes ayant suivi la formation "Métal et Machinerie". Ces personnes présenteront une grande construction, réalisée sur une période de 4 ans en s’inspirant du thème de cette année ainsi que de celui de la précédente édition de cet événement biennal, intitulé "Aux Loups! Wolven". La structure du loup sera complète d’ici la prochaine zinneke.

En tout, 17 projets créatifs et participatifs - appelés zinnode - sont issus des différents quartiers de la ville et déambuleront dans le centre de Bruxelles. La parade est le fruit de 109 partenaires, 115 artistes et 1.150 participants.