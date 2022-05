La bourgmestre de Molenbeek interdit la venue de deux leaders d'extrême droite dans sa commune

La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), a fait publier jeudi en fin de journée une ordonnance de police visant à interdire la visite des leaders belge et néerlandais d'extrême droite Filip Dewinter et Geert Wilders annoncée par ceux-ci pour vendredi sur le territoire de cette commune de l'ouest de la capitale. "L'événement et le rassemblement prévus ce 13 mai par Messiers Filip Dewinter et Geert Wilders est interdit sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean. Tout rassemblement de personnes dans le cadre de cette démarche, participants, organisateurs ou opposants est interdit sur le territoire de la commune...", indique cette ordonnance.

Catherine Moureaux justifie cette décision notamment par le résultat de l'analyse de risque transmise à la bourgmestre par l'Organe de Coordination pour l'analyse de la Menace (OCAM), par le risque de "trouble grave à l'ordre public" sur le territoire de la commune, et par le fait que "l'organisation de l'événement risque de porter gravement atteinte à la paix publique par son caractère ostensiblement provocateur".