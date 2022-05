36 ans après, la disparition de Marie-Thérèse enfin élucidée en France

La disparition inexpliquée il y a 36 ans d'une femme de 25 ans, Marie-Thérèse Bonfanti, près de Grenoble, a été "enfin élucidée" et un homme de 56 ans mis en examen pour "enlèvement, séquestration et meurtre", a annoncé jeudi le parquet de Grenoble.



Cette mère de deux enfants avait disparu sans laisser de traces le 22 mai 1986 à Pontcharra (Isère). L'enquête qui avait fait l'objet d'un non-lieu en novembre 1987, avait été rouverte en 2020 notamment grâce à "la persévérance des familles" et à la "volonté" des enquêteurs, a déclaré Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble lors d'un point presse.