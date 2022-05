Wouter Beke, ministre flamand de la Santé, démissionne

Wouter Beke démissionne comme ministre flamand de la Santé, selon son parti. Le ministre flamand de la Santé et du Bien-être, Wouter Beke (CD&V) a donné sa démission, a indiqué jeudi soir son parti.



Il a donné une conférence de presse à 19h00 à Bruxelles pour expliquer sa décision. M. Beke avait été l'objet de nombreuses critiques au sein de son parti. Le responsable politique CD&V considère qu'il ne peut plus continuer son mandat. Il s'est dit fier du travail accompli mais préfère se retirer dans les conditions actuelles.

Il a fait cette annonce entouré de membres de son cabinet, de son épouse et de sa fille. M. Beke a expliqué aux journalistes que la mort d'un bébé de six mois, le 18 février dernier dans une crèche de Mariakerke (région gantoise) "l'a touché plus qu'il ne voulait l'admettre au monde extérieur". Le ministre du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la pauvreté avait été l'objet de nombreuses critiques, notamment pour sa gestion du secteur de la petite enfance.