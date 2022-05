Jenny loue ses meubles au lieu de les acheter: est-ce une bonne affaire?

En 2019, près de 2 millions de tonnes de déchets ont été collectés en Wallonie et parmi ceux-ci, de nombreux meubles entiers ou en morceaux. Les consommateurs ont aujourd'hui l'habitude de dénicher leurs meubles dans de grands magasins, mais ceux-ci ont souvent une durée de vie assez limitée : "Chez soi, on s'ennuie. C'est la routine qui s'installe donc la seule façon de tuer cette routine c'est de changer ses meubles. Ça donne une nouvelle vie à votre maison et a à nous-mêmes bien sûr" dit un client.

Il est pourtant possible de changer son intérieur, sans avoir à acheter de nouveaux meubles. Jenna a trouvé la technique : ses meubles ne sont pas à elle. Cette propriétaire d'un magasin de décoration loue ses meubles : "J'avais besoin de meubles pour pouvoir prendre en photo mes objets, comme ma céramique, mes tapis,... Et l'idée c'était d'avoir de beaux meubles pour pouvoir prendre ces photos. Le problème c'est que le prix était assez onéreux donc j'avais pas forcément le budget tout de suite pour pouvoir mettre plusieurs milliers d'euros dans des meubles. L'idée de la location est venue à moi, et je trouve ça vraiment chouette" explique-t-elle.

Des sociétés sont spécialisées dans ce genre de service. Une entreprise basée à Boom a séduit 500 abonnés, en un an et demi. Elle propose de louer une grande table pour 60€ par mois au lieu de 3209, ou un sofa à 77.5€ au lieu de 4027. "Vous pouvez louer le meuble aussi longtemps que vous voulez, et à un moment vous pouvez toujours décider de l'acheter. Vous ne payerez jamais plus que le prix en magasin" explique Prisca, la co-fondatrice de l'entreprise. S'ils ne sont pas rachetés, ces meubles en bois massif, sont remis à neuf dès qu'ils sont rendus par leurs locataires.