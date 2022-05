Comment se rendre au travail, en ville ou à la gare en vélo en toute sécurité? Cette initiative montoise pourrait bien vous aider

Un groupe de citoyens propose des balades au départ de différents villages de l'entité de Mons, vers le centre-ville, afin de leur montrer le chemin le plus sécurisé ainsi que de rappeler les règles de sécurité.

Un groupe de citoyens propose des balades au départ de différents villages de l'entité de Mons, vers le centre-ville, afin de leur montrer le chemin le plus sécurisé ainsi que de rappeler les règles de sécurité. Le but est d'accompagner les néophytes dans la pratique quotidienne du vélo, qu'ils aillent vers la gare pour prendre leur train ou se rendre en centre-ville à leur travail.

Les riverains ont apposé au sol leur logo : il est jaune et porte la mention de l'initiative "www.tousavelo.be". Les cyclistes peuvent suivre, logo par logo, le chemin balisé vers le centre-ville. "On espère montrer aux gens que malgré le manque d'infrastructures, si l'on est à plusieurs, on peut prendre sa place sur la route et se faire respecter par les automobilistes", indique Marie-Esther Poivre du collectif "Tous à vélo".

Le but est d'accompagner les néophytes dans la pratique quotidienne du vélo, qu'ils aillent vers la gare pour prendre leur train ou se rendre en centre-ville à leur travail. En leur donnant confiance et en leur montrant que le vélo peut avoir sa place à l'égal des voitures sur la voirie, le collectif espère voir se développer d'avantage la pratique.

L'association Pro Vélo est partenaire du collectif mais l'initiative est citoyenne. Après Nimy, Ghlin et Hyon, le collectif va réitérer son opération dans d'autres villages de Mons.