Elon Musk annonce la suspension du rachat de Twitter: le milliardaire explique sa décision

Le patron de Tesla et homme le plus riche de la planète, Elon Musk, a indiqué vendredi suspendre le rachat de Twitter dans l'attente de détails sur la proportion de faux comptes sur le réseau social.



L'action du groupe, cotée au New York Stock Exchange, plongeait d'environ 20% après cette annonce dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.



"L'acquisition de Twitter est suspendue de manière temporaire dans l'attente de détails sur le fait que les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5% du nombre d'utilisateurs", a écrit M. Musk sur la plateforme, où il compte près de 93 millions d'abonnés.



Contacté par l'AFP, Twitter n'a pas réagi dans l'immédiat.



Le conseil d'administration du réseau social aux gazouillis a accepté fin avril une offre de rachat de 44 milliards de dollars formulée par le fantasque dirigeant d'origine sud-africaine.



M. Musk a promis de débarrasser Twitter des spams, d'authentifier les utilisateurs et de renforcer la transparence sans préciser comment il comptait mettre en oeuvre ce projet.



L'entreprise a indiqué début mai, lors de la présentation de ses résultats trimestriels, compter en moyenne 229 millions d'utilisateurs quotidiens dit monétisables, c'est-à-dire exposés à de la publicité.



Elle avait estimé à cette occasion que moins de 5% d'entre eux étaient des spams ou de faux comptes.



M. Musk a également affirmé vouloir faire de la plateforme un bastion de la liberté d'expression et s'est dit prêt à réintégrer l'ancien président américain Donald Trump, dont le compte a été suspendu définitivement après l'attaque du Capitole en janvier 2021.



Depuis l'offre d'acquisition du patron de Tesla et SpaceX, la valeur boursière de Twitter a fondu de plusieurs milliards de dollars.



Le titre s'échangeait vendredi à un peu plus de 36 dollars, bien en-dessous du prix d'achat de 54,20 dollars par action proposé par le milliardaire.