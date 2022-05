Le vol de céréales ukrainiennes par les Russes est "répugnant", accuse l'Allemagne

Le ministre allemand de l'Agriculture a qualifié vendredi de "répugnant" les vols de céréales dont sont accusées les troupes russes en Ukraine, en marge d'une réunion du G7 cherchant à aider Kiev à exporter sa production.

"La Russie vole et confisque les biens et les céréales dans l'Est de l'Ukraine", a déclaré Cem Özdemir aux côtés de son homologue ukrainien Mykola Solsky, estimant que "c'est une manière particulièrement répugnante de mener la guerre."

Les deux ministres ont également "évoqué les moyens d'aider à sauver la récolte par le chemin terrestre, ferroviaire ou via le Danube", a expliqué M. Özdemir, alors que l'invasion russe et le blocus imposé aux ports ukrainiens a fortement réduit les voies d'exportations pour ce grand producteur agricole.

La Commission européenne a présenté jeudi un plan pour aider l'Ukraine à exporter sa production en mobilisant des capacités de fret, une question qui sera également au centre des discussions de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 rassemblant les sept puissances les plus riches de la planète (Allemagne, France, Italie, Canada, États-Unis, Japon et Royaume-Uni).

"La situation en Ukraine est réellement compliquée en ce qui concerne les exportations de céréales", a expliqué M. Solsky, détaillant que 20 millions de tonnes doivent quitter les silos du pays d'ici trois mois avant la prochaine récolte.

"Nous ne pouvons pas résoudre cette question tout seul" et "nous devons travailler à débloquer les ports de la Mer noire et à établir des liens logistiques vers les ports baltes", a-t-il ajouté.

Réputée pour ses terres noires très fertiles, l'Ukraine était avant l'invasion le quatrième exportateur mondial de maïs et en passe de devenir le troisième exportateur de blé.