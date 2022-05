Partir en vacances cet été vous coûtera peut-être plus cher que l'an dernier: comment l'expliquer?

Les vacances de cet été sont plus chères que les années précédentes. Céline et Catherine voulaient partir en famille pour un budget compris entre 1.500 et 2.000€. Malheureusement, pour un voyage pour 3 personnes, il faudra compter près du double. "C'est compliqué de trouver un bon rapport qualité prix pour juillet-août. C'était encore possible avant mais là, on passe la barre des 3.000€", souligne Christine Edelmann, employée dans une agence de voyages.

Les hôtels ont augmenté leurs tarifs. L'énergie et la nourriture coûtent plus cher. Les prix des carburants sont plus élevés et donc par conséquence, le prix des billets d'avion est en hausse. Enfin, la demande pour partir en vacances est très importante.

Le budget moyen des Belges a diminué

Avec la crise sanitaire, beaucoup de Belges ne sont pas partis et veulent aujourd'hui profiter du soleil. "Le coût de la vie a pas mal changé. Mais on a également revu nos priorités. Donc pour moi, partir est très important donc j'ai fait des économies dans d'autres domaines", confie Laurie, une cliente.

Les destinations comme la Grèce, l'Espagne et la Turquie sont les plus prisées. "On a vraiment l'impression de travailler en bourse en ce moment. C'est-à-dire que lorsqu'un client vient en agence, on lui remet un tarif. Et très souvent, dès le lendemain, ce n'est déjà plus le même. Donc on insiste fortement pour que le client ne prenne pas le temps de réflexion pour éviter une augmentation", assure Damien Keutgen, directeur d'une agence de voyages. Depuis janvier, cette dernière a réalisé son chiffre d'affaires de l'année.

Selon la fédération des tour-opérateurs, le budget moyen des Belges pour partir en vacances cet été a diminué de 4%.